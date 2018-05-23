РИАМО - 23 мая. Московский городской суд оставил жалобу на арест оппозиционера Алексея Навального без изменения, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

«Постановление Тверского суда о признании Алексея Навального виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ, и назначении ему наказания в виде ареста сроком на 30 суток, оставлено без изменения решением судьи Мосгорсуда», – сказал собеседник агентства.

15 мая судья Тверского районного суда Москвы Дмитрий Гордеев вынес решение в отношении оппозиционера Алексея Навального и поместил его на 30 суток административного ареста в связи с несогласованной акцией в центре Москвы 5 мая.