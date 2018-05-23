РИАМО (ЛОБНЯ) - 23 мая. Международный театральный фестиваль «Русская классика» продлится в театре «Камерная сцена» в Лобне до 30 мая, зрители смогут увидеть 14 спектаклей, сообщила Лобненскому информагентству директор театра Светлана Давыдова.

Церемония открытия профессионального блока фестиваля прошла 21 мая.

«Профессиональный блок фестиваля «Русская классика» в этом (2018 году – ред.) году пройдет до 30 мая. Профессиональные актеры театров Москвы и Подмосковья, Северной столицы (Санкт-Петербурга – ред.), Арзамаса, Испании и Македонии покажут зрителям 14 спектаклей», – сказала Давыдова.

Она добавила, что в репертуаре фестиваля спектакли по мотивам произведений Антона Чехова, Александра Островского, Льва Толстого, Максима Горького и Михаила Лермонтова.