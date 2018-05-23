РИАМО - 23 мая. Мособлсуд 24 мая огласит повторный приговор Александру Гришину, расстрелявшему людей в подмосковном Хотькове, тогда погибли два человека, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы Мособлсуда.

«24 мая в 11:00 в Московском областном суде будет вынесен приговор в отношении Александра Гришина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 163 (вымогательство – ред.), пунктом «а» части 2 статьи 105 (убийство – ред.), части 3 статьи 30 УК РФ», - сказал собеседник агентства.

В 2013 году Гришин в центре Хотькова из пистолета расстрелял трех местных жителей. Двое погибли, один получил травмы.

Собеседник уточнил, что в 2017 году Гришину вынесли приговор, осудив его к 17 годам колонии строгого режима, но Верховный суд его отменил, в четверг будет оглашен повторный приговор.