РИАМО - 23 мая. Москомэкспертиза согласовала проектную документацию на строительство многоэтажного жилого дома в районе Некрасовка Юго-Восточного административного округа Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Комплексное развитие столичных районов – ключевая задача градостроительной политики города. Яркий пример реализации подобного подхода – район Некрасовка. Помимо жилых кварталов здесь будут построены социальные и спортивные объекты, откроется станция метро. В скором времени в районе Люберецкие поля будет построен 17-этажный четырехсекционный жилой дом на 288 квартир», – заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Всего в доме запроектировано 96 однокомнатных, 128 двухкомнатных и 64 трехкомнатных квартиры. Жилые помещения расположатся с второго по 17 этажи. На первых этажах в каждом подъезде предусмотрена вестибюльно-входная группа с лифтовым холлом и помещениями вахтера. Связь по этажам в секциях предусмотрена с помощью лестницы и двух лифтов.

В рамках благоустройства территории будет выполнено устройство пешеходных зон и площадок для отдыха, детских и спортивных площадок. Также проектом предусмотрена волейбольная площадка с трибунами.

Для автомобилистов на прилегающей территории запроектированы открытые плоскостные парковки с местами для транспорта маломобильных групп населения.