РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мая. В подмосковном Подольске на мосту по улице Комсомольская, где произошел обвал асфальта, в среду частично восстановили движение, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

В Подольске на мосту над железнодорожными путями по улице Комсомольская 22 мая произошел обвал асфальтобетонного покрытия из-за чего было временно перекрыто движение.

«В связи с образованием на проезжей части просадок, затрудняющих движение транспортных средств, а также в целях безопасности, было принято решение о перекрытии аварийного участка дороги в обоих направлениях до устранения причины разрушения проезжей части. Сегодня частично движение восстановлено, однако в целях безопасности и предотвращения дальнейшего разрушения, место обвала огорожено», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что водителям следует быть предельно внимательными при проезде аварийного участка, и в случае повторного разрушения звонить по телефонам дежурной части ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск: 8(496)768-16-15; 8(496)754-66-38.