РИАМО - 23 мая. Двенадцать специальных «детских» составов Московского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» будут курсировать в южном направлении в летний сезон 2018 года, предполагается, что они перевезут около 70 тысяч детей, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Московский филиал АО «ФПК» полностью готов к перевозкам детей в составе организованных групп в летний сезон 2018 года. Для плановых перевозок организованных групп детей, включая перевозку детей из регионов – Калуги, Тулы, Рязани, Орла принято 59 заявок на 154,147 тысячи мест в пассажирских поездах, что на 36% больше чем в 2017 году.

«Перевозка детей запланирована как в предусмотренных графиком поездах, так и в специальных «детских» составах. Филиал сформировал 12 составов «детских» поездов, которые будут курсировать в южном направлении между Москвой, Анапой и Адлером, и, как планируется, перевезут около 70 тысяч детей», - отмечается в сообщении.

Наиболее востребованными направлениями на курорты Северного Кавказа остаются маршруты до станций «Анапа», «Горячий Ключ», «Туапсе», «Лазаревская» и «Сочи».

В направлении Черноморского побережья и для перевозки организованных групп детей используются вагоны, оборудованные экологически чистыми туалетными комплексами и установками кондиционирования воздуха. Детей в пути сопровождают лучшие поездные бригады, которые проходят специальное обучение и отбор.

РЖД уже третий год подряд предоставляет скидку в размере 50% на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно в период с 1 июня по 31 августа. Ранее право льготного проезда предоставлялось только в учебный период – с 1 сентября по 31 мая. Таким образом, школьники могут воспользоваться 50-процентной скидкой в течение всего календарного года.

Льгота распространяется на проезд в плацкартных, общих вагонах, вагонах с местами для сидения поездов дальнего следования категорий «скорый» и «пассажирский», курсирующих во внутригосударственном сообщении, и вагонах второго и третьего класса мотор-вагонного подвижного состава. Оформить льготный билет можно в билетных кассах и на официальном сайте ОАО «РЖД».