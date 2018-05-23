РИАМО - 23 мая. В жилых домах на территории Москвы в 2011-2017 годах заменили свыше 29 тысяч лифтов, находившихся в эксплуатации более 25 лет, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин посетил компанию «ЛифтАвтоСервис» (филиал АО «Мослифт») и поздравил сотрудников предприятия с 65-летием «Мослифта».

«В этом году 65 лет исполняется «Мослифту» – крупнейшей профильной компании в России и Восточной Европе. Поздравляю сотрудников и ветеранов предприятия с этим юбилеем. В конце прошлого года Москва завершила масштабную программу замены лифтов, выработавших свой ресурс. Всего в жилых домах было установлено свыше 29 тысяч новых лифтов», - сказал Собянин.

По его словам, с 2018 года в Москве будут проводить плановую замену лифтов точно в год окончания нормативного срока эксплуатации и «Мослифт» будет принимать активное участие в реализации этих планов.

История «Мослифта» началась в 1953 году. Сегодня АО «Мослифт» является компанией полного цикла, выполняющей работы по проектированию, производству, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту лифтов. Также предприятие выпускает запчасти к лифтам, снятым с производства. В компании работают порядка 3,3 тысячи человек. В настоящее время «Мослифт» обслуживает порядка 70 тысяч лифтов.

На сегодняшний день в многоквартирных домах Москвы установлено свыше 112 тысяч лифтов – почти четверть всех лифтов в России. Лифтами оборудованы почти 22 тысячи столичных домов.