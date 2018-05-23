РИАМО - 23 мая. Областной конкурс «Лучший детский сад Подмосковья», который проводится с 2015 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, стартовал в регионе 22 мая, сообщила министр образования Подмосковья Марина Захарова.

«57 территорий представили победителей муниципального уровня. Областная комиссия изучит документы и на местах познакомится с претендентами на победу в областном конкурсе», – написала Захарова в Instagram.

Награждение победителя состоится в августе на форуме педагогов, добавила она.

Областная конкурсная комиссия будет оценивать имидж детсада, развитие инфраструктуры, внедрение дополнительных образовательных программ, участие и победы воспитанников и педагогов в конкурсах и выставках.