РИАМО - 23 мая. Партию свежемороженого осетра весом 100 килограммов, поступившую с нарушениями ветеринарного законодательства из Республики Армения, задержали в столичном аэропорту «Домодедово», говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям 19 мая 2018 года в аэропорту «Домодедово» на СВХ ЗАО «Домодедово-Карго» было приостановлено оформление партии свежемороженого осетра весом 100 килограммов, поступившей из Республики Армения в сопровождении ветеринарного сертификата. Груз задержан», - отмечается в сообщении.

При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено, что видом продукции предприятия-производителя, указанным в Реестре организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, перемещаемых с территории одного государства – члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства – члена ЕАЭС, является «рыба и морепродукты: готовая или консервированная икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы». Этот вид продукции не соответствует поступившему грузу – свежемороженый осетр.