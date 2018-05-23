РИАМО - 23 мая. Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проводит очередную проверку строительства жилого дома №4, расположенного в микрорайоне Южный-1 в городском округе Бронницы, его строительство планируют закончить в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По проекту, трехэтажный жилой дом площадью 4255 квадратных метров рассчитан на 73 квартиры, среди которых 55 однокомнатных, 13 двухкомнатных, пять трехкомнатных. Жилая площадь составляет 3279 «квадратов». На первом этаже предусмотрено размещение нежилых помещений.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству стяжек полов, монтаж внутренних инженерных сетей, осуществляется благоустройство территории. Плановая проверка на объекте завершится 30 мая. Планируемый срок завершения работ – третий квартал 2018 года», – отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Застройщиком выступает ООО «ПромСтройБетон». Финансирование строительства идет на средства инвестора.