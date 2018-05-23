РИАМО - 23 мая. Порядка 800 сотрудников столичного МЧС и добровольных пожарных обеспечивают пожарную безопасность на мероприятиях, посвященных последнему звонку в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по городу.

«В период с 23 по 29 мая 2018 года на 1082 объектах образования проходят праздничные мероприятия, посвященные последнему звонку. Пожарную безопасность данных мероприятий обеспечивают более 350 сотрудников столичного главка МЧС и порядка 450 добровольных пожарных», – говорится в сообщении.

В преддверии торжественных мероприятий сотрудники надзорных органов ГУ МЧС России по Москве с педагогическим составом и администрациями провели более 2,4 тысячи профилактических мероприятий. Это 1,8 тысячи инструктажей и бесед по пожарной безопасности, а также более 660 тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожаров или ЧС на объектах образования.

Ежесуточно к реагированию на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия на территории Москвы находится в готовности группировка сил и средств в количестве порядка 1,5 тысяч человек и более 400 единиц спецтехники.