РИАМО - 23 мая. В Москве правоохранители пресекли деятельность организованной группы, причастной к незаконному сбыту сильнодействующих веществ через аптечные пункты, изъяты лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества, а также крупные суммы денег, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В аптеках Москвы проходят проверки на предмет отпуска наркотических препаратов людям, не имеющим соответствующих рецептов, при этом планируется проверить около 300 аптек. Комплекс мероприятий спланирован ГУ МВД России по Москве. В данной работе также принимают участие председатели советов общественных пунктов охраны правопорядка, которые проводят мониторинг аптек, отпускающих населению наркотические препараты, проводят беседы с жителями близ расположенных домов. Отчет о первом этапе проверок был озвучен в ходе заседания Антинаркотической комиссии в Москве 22 мая.

«В ходе первого этапа проверок, которые были проведены в конце апреля 2018 года сотрудниками правоохранительных органов пресечена деятельность организованной группы, причастной к незаконному сбыту сильнодействующих веществ «Трамал», «Трамадол», а также ряда других лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету («Лирика», «Тропикамид», «Мидриацил», проведены обыски и обследования 38 аптечных пунктов и офисного помещения, арендуемого участниками преступной группы», - отмечается в сообщении.

При этом из незаконного оборота изъято более 11 тысяч таблеток препарата «Трамал», около 7 тысяч капсул препарата «Лирика», почти 2 тысячи флаконов препаратов «Тропикамид» и «Мидриацил», а также 18 системных блоков, два ноутбука, денежные средства и материальные ценности на сумму более 10 миллионов рублей, а также документы, имеющие значение для расследования уголовных дел, касающихся финансово-хозяйственной деятельности мошенников.