РИАМО - 23 мая. Неизвестные ограбили 21-летнюю девушку в центре столицы, они забрали у нее телефон и банковскую карту, ущерб составил около 107 тысяч рублей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 22 мая девушка 1997 года рождения сообщила о разбое по адресу: улица Красная Пресня, 23.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 21 мая в 23:00 по указанному адресу двое неизвестных, угрожая потерпевшей предметом, похожим на нож, открыто похитили у нее телефон сотовой связи, карту банка, с которой впоследствии сняли 101 тысячу рублей, скрылись», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил около 107 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.