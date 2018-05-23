РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 мая. Реконструкция дворца культуры «Балашиха» начнется в 2018 году, на эти цели из областного бюджета выделено 250 миллионов рублей, сообщил глава горокруга Сергей Юров.

В среду глава городского округа в ходе выездного совещания в дворце культуры «Балашиха» обсудил с руководством учреждения и проектировщиками планы по реконструкции. В проект, разработка которого находится в финальной стадии, было внесено несколько корректив.

«В прошлом (2017 году – ред.) году мы обратились к губернатору Московской области с просьбой выделить средства на реконструкцию дома культуры «Балашиха». Было принято решение о выделении 250 миллионов рублей на капитальный ремонт здания. В этом (2018 году – ред.) году мы уже провели конкурс, определили подрядчиков по разработке проекта, и в настоящее время работы по проектированию практически завершены. Планируем приступить к реконструкции уже в конце 2018 года и в 2020 году завершить», – сказал Юров.

Он отметил, что фасад здания сохранит свой исторический облик. Также планируется оставить парадные ступени, колонны и памятник Ленину.

Капитальный ремонт проведут в малом зале, предназначенном для проведения небольших мероприятий, и в главном зале, который будет оснащен современным оборудованием. Также в культурном учреждении появятся дополнительные помещения для занятий с детьми.

«Будут полностью заменены все инженерные коммуникации, кровля – в общем, сделано все для того, чтобы вдохнуть в это здание вторую жизнь», – отметил Юров.

Дворец культуры «Балашиха» – самый крупный в городском округе, в нем занимаются около 2 тысяч ребят. Его строительство началось в 1954 году, в 1976 – была построена вторая часть здания. С момента открытия ремонт в учреждении не проводился.