РИАМО - 23 мая. Черепашка, загадочным образом проникшая в здание Московской областной таможни, сбежала с хозяйской дачи, расположенной в 6 километрах от режимного объекта, и двое суток путешествовала по лесу, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной таможни.

Ранее в здании Московской областной таможни задержали неизвестную рептилию. Как проникло животное на режимный объект, оставалось неизвестным. Просмотр камер видеонаблюдения результатов не дал. Таможенники первым делом отвезли черепаху к ветеринару, а затем поселили у одного из сотрудников до выяснения всех обстоятельств нарушения пропускного режима.

«Накануне вечером должностному лицу таможни позвонили с незнакомого номера. Женщина рассказала, что две недели назад у нее с дачного участка в поселке Фирсановка Московской области пропала черепаха. Хозяева искали подопечную, даже расклеили по поселению объявления о пропавшей. Спустя пару недель безуспешных поисков один из соседей сообщил женщине, что прочитал в интернете новость о черепахе, найденной в таможне», - отмечается в материале.

Опознали беглянку по следам на панцире от собачьих зубов. Нет сомнений, что это одна и та же черепашка, подчеркивается в сообщении.

Как оказалось, домашний адрес рептилии и Московскую областную таможню разделяет лес и расстояние порядка 6 километров. Чтобы преодолеть этот путь, животному понадобилось двое суток.

Хозяйка черепахи рассказала, что путешествия ее питомице не в новинку: два года назад женщина сама случайно обнаружила животное на своем дачном участке. Семья приютила черепашку и дала ей кличку Черепаш. За два года рептилия подружилась с местным котом и часто гуляла по дачному участку, но в одну из прогулок страсть к путешествиям взяла свое и черепашка сбежала.

По совпадению, сегодня, 23 мая, отмечается Всемирный день черепахи. В честь праздника таможенники запланировали переезд черепахи в таможню – купили ей небольшой террариум в корпоративных зеленых цветах. Однако рептилии удалось сделать подарок гораздо лучше: в праздник черепашка возвратится к законной хозяйке.