РИАМО - 23 мая. В подмосковной Дубне ко Дню города в этом году планируют восстановить водный стадион, который ранее пострадал в результате обильного паводка, сообщил журналистам в среду глава городского округа Максим Данилов.

В среду Данилов выступил перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым с отчетом об итогах работы в 2017 году и планах на 2018 год.

«Мы восстанавливаем в этом году не только городскую инфраструктуру. Нам удастся в этом году ко Дню города восстановить водный стадион», - сказал Данилов.

Он отметил, что стадион восстанавливают после крупного паводка, который произошел в 2013 году.

Как уточнил пресс-секретарь главы муниципалитета, День города в Дубне отмечается 28 июля.