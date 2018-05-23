РИАМО - 23 мая. Московский областной конкурс «Лучший по профессии» среди операторов по воспроизводству крупного рогатого скота пройдет 31 мая на базе ОАО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» в городском округе Подольск, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«В юбилейном конкурсе планируют принять участие более 30 лучших специалистов Московской области, которые стали победителями районных состязаний. Успешная работа именно этих профессионалов позволяет увеличивать надои молока в регионе», – отметил Разин.

По словам министра, проведение подобных мероприятий повышает значимость профессии оператора по воспроизводству и привлекает кадры в сельскохозяйственный сектор экономики, способствует развитию профессионального мастерства и практических навыков, уровня теоретических знаний и повышению производительности труда операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота.

В ходе соревнований участникам предстоит пройти теоретические испытания в виде теста, а также поработать в лаборатории, показать навыки ректального исследования коров и искусственного осеменения. Оцениваться будут еще и производственные показатели – обслуживаемое в своем хозяйстве поголовье, выход телят, ведение учета на пункте искусственного осеменения.

«Победитель будет представлять Московскую область на Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии» среди операторов по воспроизводству крупного рогатого скота, который состоится с 29 августа по 1 сентября в городе Киров», – добавил Разин.