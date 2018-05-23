РИАМО - 23 мая. Злоумышленники, угрожая похожим на нож предметом, отобрали у женщины на Новом Арбате телефон и банковскую карту, ущерб составил 250 тысяч рублей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 22 мая женщина 1992 года рождения сообщила о разбое по адресу: улица Новый Арбат, 22.

«Установлено, что 20 мая в 03:30 по указанному адресу двое неизвестных, угрожая потерпевшей предметом, похожим на нож, открыто похитили у нее телефон сотовой связи, карту банка, с которой впоследствии сняли 200 тысяч рублей, скрылись», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил 250 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.