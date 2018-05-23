РИАМО - 23 мая. Центральная избирательная комиссия РФ предложила кандидатуру Эльмиры Хаймурзиной членом Мособлизбиркома с правом решающего голоса, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поддержал данное предложение, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«За почти два года совместной работы с думой в частности, и в Московской области в целом Эльмира Абдулбариевна показала себя как высококвалифицированный специалист и профессионал, умеющий быстро находить оптимальные решения в самых непростых ситуациях», – сказал Брынцалов.

Он отметил, что как представитель губернатора Московской области, отвечающий за взаимодействие с парламентом, Хаймурзина вывела работу на принципиально новый уровень.

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«Эрудированная, грамотная, активная, Эльмира Абдулбариевна всегда максимально погружается в любой вопрос, с неподдельным участием относится к делу, которым занимается – это как раз те качества, которые востребованы», – добавил спикер.

Кроме того, по словам Брынцалова, специфика функционирования избирательной комиссии Хаймурзиной знакома и близка – она давно продуктивно взаимодействует с ЦИК и непосредственно с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой, так что «никаких сложностей на новой должности у нее определенно не возникнет».

Хаймурзина родилась 5 апреля 1974 года. Она закончила институт молодежи в Москве по направлению социальной работы (специализация - администрирование и управление в социальной сфере) и Калининградский пограничный институт ФСБ РФ по специальности юриста (государственное и муниципальное управление).

До 2010 года Хаймурзина работала в Калининградской области, а в 2010-2012 годах была заместителем директора департамента туризма и региональной политики министерства культуры Российской Федерации. В 2013 году Хаймурзина стала руководителем Главного управления территориальной политики Московской области, а с октября 2014 года она работает в должности заместителя председателя правительства Московской области.

Прежний председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова добровольно покинула этот пост. Решение о сложении полномочий принято Коноваловой из-за написания докторской диссертации. Она продолжит работать в Избирательной комиссии региона в качестве члена комиссии с правом решающего голоса.