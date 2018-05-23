РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мая. По предписанию Госжилинспекции Московской области УК из Люберец привела в порядок внутридомовое газовое оборудование в доме №18 по 2-й Заводской улице в поселке Красково и заплатила штраф, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Нарушения были выявлены в ходе мониторинга состояния оборудования. На наружном газопроводе разрушалась краска. Инспекторы предписали заново покрасить трубы в соответствии с требованиями. Были возбуждены два административных дела – на УК и ее должностное лицо по статье КоАП.

«Общая сумма штрафов составила 85 тысяч рублей. Проверка исполнения предписания показала, что нарушение устранено. УК «Комбинат ЖКХ и благоустройства поселка Красково» исполнила требования Госжилинспекции о приведении в порядок внутридомового газового оборудования. Предписание в полном объеме было исполнено в доме №18 по 2-й Заводской улице в поселке Красково городского округа Люберцы», - сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

По его словам, регулярный осмотр и своевременная покраска газопроводов – важная обязанность управляющей организации.

«Хочу также обратить внимание, что недавно утвержденная Минстроем России инструкция по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд предусматривает, что УК обязана не реже одного раза в 10 рабочих дней проводит проверку подвалов, погребов, подполий и технических этажей на загазованность», - напомнил Соков.