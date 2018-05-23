РИАМО - 23 мая. Москомэкспертиза согласовала проектную документацию на строительство наземной многоуровневой автостоянки в составе жилого комплекса на северо-востоке столицы в районе Отрадное на Высоковольтном проезде, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Семиуровневая наземная автостоянка манежного типа будет предназначена для постоянного хранения легковых автомобилей жителей жилого комплекса. Общая вместимость паркинга составит 751 машино-место», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Связь по этажам автостоянки будет осуществляться с помощью двух лестничных клеток и лифта. Въезд и выезд автомобилей на автостоянку предусмотрен по двум однопутным прямолинейным рампам.

Перемещение автомобилей между уровнями запроектировано по двум встроенным двухпутным рампам. Контроль въезда и выезда автомобилей будет осуществляться из помещения охраны, расположенного на первом этаже.