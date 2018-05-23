РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мая. В среду глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий наградил лауреатов и призеров муниципальных и региональных конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований, победителей «Кубка ГТО», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Торжественное награждение прошло в среду в Люберецком Дворце культуры. На нем присутствовал глава муниципалитета.

«Здесь собрался цвет Люберец! Интеллектуальная и спортивная элита округа! Сегодня (23 мая – ред.) мы чествуем победителей олимпиад, творческих конкурсов, научных конференций, победителей «Кубка ГТО». Я искренне поздравляю вас с такими серьезными достижениями! Радуйте своих родителей и учителей! Пусть они гордятся вами», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что в 2018 году премии губернатора Московской области удостоились 66 человек, премии главы горокруга – 20 обучающихся.

Собравшихся поздравил депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско.

«Важно не только учиться, но и уметь побеждать. Любые соревнования делают вас сильнее, закаляют дух. Желаю вам успешной сдачи предстоящих экзаменов и дальнейших успехов во всех начинаниях!» – отметил Дениско.

Также в этот же день подвели итоги «Кубка ГТО», который проходил среди общеобразовательных учреждений округа с 10 января. Всего в проекте приняли участие 10 388 человек из 25 687 допущенных до занятий физической культурой и спортом. Школы и гимназии, которые смогли вовлечь наибольшее количество учеников в проект, получили кубки, грамоты и медали.