РИАМО - 23 мая. По факту обнаружения частей человеческого скелета на территории новой Москвы проводится доследственная проверка, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«Двадцать второго мая вблизи коттеджного поселка «Петровская Слобода», расположенного на территории поселения Рязановское в городе Москве, в поле обнаружены останки человеческого скелета. По данному факту проводится доследственная проверка», – сказала Иванова.

По предварительным данным, смерть человека наступила более года назад. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, отметила собеседница агентства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.