РИАМО - 23 мая. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям нашли в розах из Кении западный (калифорнийский) цветочный трипс в подмосковном Можайске, из-за чего продукция была уничтожена, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сотрудники управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота» в Можайске, при досмотре срезов цветов роз одноголовых происхождением Кения выявили карантинный для Российской Федерации объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»). Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.