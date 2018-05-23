РИАМО - 23 мая. Пять жилых домов на северо-востоке Москвы готовы к заселению в рамках программы реновации жилфонда, это стартовые площадки в районах Бабушкинский и Южное Медведково, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Для реализации программы реновации готовы еще пять жилых домов в Северо-Восточном округе, переселение в которые мы планируем начать в июне. Эти дома строились по другим городским программам. Мы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина улучшили в этих домах отделку и оснащение и привели их в соответствие с теми стандартами, которые были утверждены правительством Москвы», - сказал руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев.

Он добавил, что эти дома являются стартовыми площадками в районах Бабушкинский и Южное Медведково. Общее количество квартир в домах составит 832.

«В жилых домах по адресам: Южное Медведково, микрорайон 1-2-3, корпус 39, и улица Летчика Бабушкина, дом 39, предусмотрено размещение инфоцентров», — добавляется в сообщении.

Бочкарев ранее отмечал, что массовое переселение начнется где-то года через три - примерно к 2020-му, когда будут вводить по 1,5 миллиона квадратных метров жилья по этой программе. Уже подобраны 242 стартовые площадки, и идет проектирование первых домов. 28 из них в 2019 году могут быть готовы к заселению, и с этого фактически начнется подъем первой волны переселения.

Программу реновации власти Москвы утвердили 1 августа 2017 года. В нее вошло более 5 тысяч домов. Новое жилье получат 350 тысяч московских семей.

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