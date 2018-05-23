РИАМО - 23 мая. Оперативники задержали 34-летнюю москвичку по подозрению в контрабанде наркотических средств в крупном размере, женщина получила на почте посылку с таблетками экстази, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий после получения посылки, отправленной из Европы, в одном из отделений связи задержана 34-летняя женщина. В посылке находились две коробки из-под DVD-дисков, в которых находилось 485 таблеток зеленого цвета», – говорится в сообщении.

Согласно проведенному исследованию, изъятое является наркотическим средством МДМА (экстази) общей массой более 200 граммов.

В отношении женщины возбудили уголовное дело и взяли с нее подписку о невыезде.