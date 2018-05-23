РИАМО - 23 мая. В конце декабря текущего года в подмосковной Дубне планируется ввести в эксплуатацию новый хирургический комплекс, сообщил журналистам в среду глава городского округа Максим Данилов.

В среду Данилов выступил перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым с отчетом об итогах работы в 2017 году и планах на 2018 год.

«Новый лечебный хирургический корпус должен быть введен в эксплуатацию 25 декабря 2018 года», - сказал Данилов.

Он отметил, что в настоящее время на объекте задействованы свыше 160 сотрудников, которые ведут строительно-монтажные работы.

«Самое главное - будет возможность высвободить площади для создания сердечно-сосудистого центра тоже на территории городского округа Дубна», - добавил Данилов.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время рабочего визита в Дубну сообщила, что на территории Дубненской городской больницы должно быть завершено строительство хирургического корпуса. В него будет «вмонтирован» сосудистый центр, который оснастят современным высокотехнологичным оборудованием. Сосудистый центр позволит оказывать помощь и спасать жизни пациентов с ишемическим инсультом и коронарными синдромами.