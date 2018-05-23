РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мая. В администрации Подольска 31 мая члены общественной палаты городского округа проведут очередной прием граждан, сообщается на сайте администрации округа.

«Члены общественной палаты городского округа Подольск 31 мая 2018 года с 16:00 до 18:00 проведут прием населения по адресу: улица Кирова, дом №4, в аудитории №3 (вход со стороны концертного зала администрации)», - говорится в сообщении.

Записаться на прием, а также получить дополнительную информацию можно по телефону: 8(496)755-57-70.