РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мая. Театр-студия «Своя радуга» в Подольске 26 мая бесплатно покажет спектакль «Кин IV», написанный по мотивам пьесы французского драматурга Александра Дюма, сообщила «РИАМО в Подольске» администратор театра Елена Пономарева.

Театр «Своя радуга» был основан врачами-энтузиастами в Подольской городской клинической больнице более 30 лет назад. В труппе состоят актеры-любители разных специальностей. Основная труппа на сегодняшний день насчитывает около 40 человек, подростковая – 18, а детская – 19.

«На сцене театра «Своя радуга» 26 мая состоится бесплатный показ спектакля основной труппы «Кин IV», который был написан известным комедиографом Григорием Гориным по мотивам пьесы Александра Дюма «Кин, или Гений и беспутство». Пьеса будет показана в двух действиях. Первый показ состоялся в марте текущего (2018 года – ред.) года», – сказала Пономарева.

Посмотреть спектакль смогут все желающие в 14:00 по адресу: улица Кирова, дом №38, корпус 18. Театр располагается на территории городской клинической больницы.

Пьесу «Кин, или Гений и беспутство» написал Александр Дюма, а в России в 1991 году пьесу о Кине по мотивам драмы Дюма написал Григорий Горин. В спектакле рассказывается о судьбе великого артиста, который закончил свои дни в нищете и забвении.