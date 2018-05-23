РИАМО - 23 мая. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) объявило среди своих подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» фотоконкурс в преддверии открытия выставки «Русско-китайские сезоны 2018», победители получат ценные призы.

13 июня откроется выставка «Русско-китайские сезоны 2018», в ней примет участие порядка 100 отечественных и международных авторов. Экспозиция будет включать тщательно отобранные работы, представляющие собой выдающиеся образцы международного современного искусства. Формат выставки «Русско-китайские сезоны 2018» идеально подходит как для тех, кто давно интересуется современным искусством, так и для начинающих ценителей. Он позволяет познакомиться с лучшими работами как отечественных, так и международных современных художников.

«В преддверии открытия выставки объявляем фотоконкурс! Найдите кусочек Китая в Москве или Подмосковье: отыщите цветущую сакуру или похожую на китайскую архитектуру, организуйте чайную церемонию или нарядитесь в китайскую национальную одежду. В общем, дайте волю фантазии, сделайте фото и загрузите его в наш альбом», - говорится в сообщении.

Авторов лучших работ определит редакция РИАМО. Победителей наградят комплектами одежды, в которой можно смело идти на выставку: 1 место: свитшот + значок; 2 место: футболка + сумка + значок; 3 место: сумка + значок.

«Фото призов загрузили в альбом. Количество человек, занявших одно из призовых мест, может быть больше одного (на усмотрение организаторов). Так что ни один талант не останется без вознаграждения. Ждем ваши работы до 19 июня, а 20 июня мы подведем итоги и объявим победителей», - заключается в сообщении.

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