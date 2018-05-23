РИАМО – 23 мая. Акцизы на бензин и дизельное топливо в России могут снизить уже с 1 июля, этот вопрос обсуждался накануне в правительстве, решение вызвано сильным ростом цен на горючее, пишет газета «Ведомости».

«Акцизы могут быть снижены уже с 1 июля, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин. Решение принято на совещании у зампреда правительства Дмитрия Козака, который в новом составе кабинета отвечает за топливно-энергетический комплекс. «Ведомости» ознакомились с копией протокола, его подлинность подтвердили чиновники. На совещании у премьера Дмитрия Медведева во вторник решение поддержано, знает один из чиновников», - говорится в статье.

Акцизы на тонну бензина могут быть снижены на 3 тысячи рублей, что в среднем должно понизить цену на литр на 2,2 рубля, а на тонну дизельного топлива – на 2 тысячи рублей, при этом снижение составит 1,7 рубля на литр.

В то же время представитель Козака подтвердил только факт совещания, пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова отказалась от комментариев.

Подтолкнул чиновников на такое решение сильный рост цен на топливо. С начала года индекс Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, рассчитывающей цены в Европейской части России, на бензин Аи-92 вырос на 25%, Аи-95 – на 26%, дизельного топлива – на 18%. На заправках бензин с начала года подорожал на 3,4%, дизельное топливо – на 4,2%, по данным Росстата. Связано это с ростом цен на нефть и решением предыдущего состава правительства незапланированно поднять акцизы на топливо в два этапа – по 50 копеек за литр с 1 января и с 1 июля, что существенно выше, чем планировалось.

Также вклад в рост цен на топливо внесло повышение международных цен и акцизов. Кроме того, по данным Федеральной антимонопольной службы, доля налога в конечной цене каждого проданного литра моторного топлива составляет около 65%, и именно существенная налоговая нагрузка привела к сильному росту цен на топливо. Как пояснил Голомолзин, снижение акцизов стабилизирует ситуацию на рынке.

В то же время эксперты считают, что при указанном снижении акцизов на бензин и дизель бюджет во втором полугодии 2018 года потеряет около 100 миллиардов рублей. Однако выпадающие доходы могут быть компенсированы за счет дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, говорится в протоколе совещания у вице-премьера Козака. Свои предложения Минфин, Минэнерго и антимонопольная служба должны направить в правительство до 28 мая.

Эксперты также утверждают, что сокращение акцизов на топливо в нынешней ситуации не приведет к снижению розничных цен, а позволит всего лишь замедлить рост цен на заправках.