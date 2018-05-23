РИАМО - 23 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил подмосковную команду «Чеховские медведи» с 17-й победой в чемпионате России по гандболу, передает в среду корреспондент РИАМО.

В среду губернатор посетил подмосковный Чехов и осмотрел бассейн спортивного комплекса «Олимпийский». Он также встретился с трехкратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Ольгой Брусникиной и с двукратной чемпионкой мира по синхронному плаванию Вероникой Калининой.

«Хочу поздравить с 17-й победой. Как говорил мой тренер: «Стабильность - это признак мастерства». Хочу пожелать вам достижений на международной арене, там конкуренция еще более сложная», - сказал Воробьев.

Кроме того, Воробьев вручил знак «За заслуги перед Московской области 3 степени» главному тренеру гандбольной команды «Чеховские медведи» Владимиру Максимову, а также благодарность губернатора и памятный подарок всему клубу.

Главный тренер в свою очередь подарил губернатору памятную футболку под номером 19 и с его фамилией.

Первый матч финальной серии чемпионата России среди мужских команд по гандболу состоялся в Москве 15 мая на малой арене «ВТБ Ледовый дворец», где «Чеховские медведи» на выезде выиграли у московского «Спартака» со счетом 24:21. Во втором матче Суперлиги гандболисты из Чехова на стадионе «Олимпийский» обыграли «Спартак» со счетом 35:29. Счет в серии до двух побед стал 2:1. Гандболисты из Чехова стали 17-кратными чемпионами России.