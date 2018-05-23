РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 мая. Одним из самых популярных у туристов пригородов чемпионата мира по футболу 2018 года стал подмосковный Красногорск, сообщается на сайте аналитического агентства «ТурСтат».

Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг самых популярных у туристов пригородных районов городов-организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года в России с 14 июня по 15 июля.

«Топ-5 самых популярных у туристов пригородов ЧМ-2018 составляют Красногорск (Московская область), Гатчина (Ленинградская область), Адлер (Сочи), Бор (Нижегородская область) и Березовский (Свердловская область)», – говорится в сообщении.

Туристы ЧМ-2018 выбирают ближайшие пригороды из-за недорогого проживания в отелях (от 1 тысячи рублей в сутки) и близости к стадионам, а также развитой гостиничной и транспортной инфраструктуры.

«Рейтинг представлен по результатам анализа популярности пригородов у туристов в дни ЧМ-2018», – отмечается в сообщении.

Во время мундиаля Россию посетят 2 миллиона иностранных туристов.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия первый раз в истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».