РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мая. Служба Россельхознадзора совместно с прокуратурой Подольска провела проверку торговцев мясом в ТЦ «Остров сокровищ» и выявила опасные нарушения в хранении и обработке мяса, говорится в сообщении Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В марте 2018 года Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям совместно с Подольской городской прокуратурой провело проверку соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ в отношении индивидуальных предпринимателей, торгующих мясом и мясной продукцией в торговом комплексе «Остров сокровищ» в Подольске на улице Ленинградская, 7. В результате проверки выявлены нарушения Закона РФ «О ветеринарии», а также технических регламентов Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» и «О безопасности пищевой продукции».

«В реализации находилась мясная продукция (сало соленое, грудинка соленая) без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое благополучие территорий его происхождения и позволяющие идентифицировать подконтрольный товар», – говорится в сообщении.

Продавцы нарушали температурный режим при разделке туш (полутуш, четвертин, отрубов), их обвалке и жиловке, которые проходили при температуре воздуха выше плюс 12°C, при этом в производственном помещении отсутствовал стерилизатор или специально отведенное место для хранения неиспользуемых во время технологического процесса ножей. В холодильной камере находилось разное мясосырье, у которого отсутствовала маркировка и признаки идентификации.

В мае 2018 года постановлениями управления четыре индивидуальных предпринимателя и должностное лицо торгового комплекса «Остров сокровищ» привлечены к административной ответственности, на них наложен административный штраф на общую сумму 76 000 рублей. Внесены представления об устранении причин и последствий совершения правонарушений.