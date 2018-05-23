РИАМО – 23 мая. Минкультуры России поручило проработать вопрос об ограничении работы сервиса Booking.com, такую ответную меру на санкции США в апреле предложил один из отечественных туроператоров, сообщает РБК.

«В Ростуризм в понедельник, 21 мая, поступило письмо Минкультуры с поручением «рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com на территории Российской Федерации». Об этом РБК сообщили в пресс-службе Ростуризма. Представить свою позицию по этому вопросу Ростуризм должен до 4 июня 2018 года», - говорится в сообщении.

Поручение было дано департаментом туризма и региональной политики Минкультуры. О том, что такое поручение существует, первым сообщило отраслевое издание «Турпром». С инициативой ограничить работу сервиса бронирования отелей в России в ответ на антироссийские санкции ранее выступил руководитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович. Свое открытое письмо в Минкультуры он отправил еще в апреле.

Как пояснил Войтович, ввести ограничение предлагается на бронирование через Booking.com только российских гостиниц и только для клиентов, находящихся внутри страны. Ограничение, по замыслу руководителя «Свой ТС», не должно распространяться на бронирование вне территории России — российские клиенты Booking.com смогут и дальше бронировать гостиницы в других странах точно так же, как и клиенты в других странах смогут бронировать отели в России.

В Российском союзе туриндустрии не считают, что нужны специальные ограничения для Booking.com. Но, отмечает президент союза Сергей Шпилько, рынок гостиничных услуг должен быть отрегулирован с точки зрения паритета ответственности офлайн- и онлайн-операторов перед потребителями гостиничных услуг. Есть вопросы, говорит Шпилько, и к Booking.com — эта компания действительно является крупным игроком и на мировом, и на отечественном гостиничном рынках, и уже сейчас ее комиссия достигает порядка 18%, что сопоставимо с вознаграждением крупного туроператора.

«По мере увеличения рыночной доли размер комиссии Booking.com, скорее всего, будет только увеличиваться, мы же заинтересованы в том, чтобы российский рынок гостиничных услуг был конкурентным», — добавляет президент Российского союза туриндустрии.

Сервис Booking.com был основан в Амстердаме в 1996 году, он предоставляет услуги по онлайн-бронированию отелей по всему миру и принадлежит американской Booking Holdings.

Booking.com, по данным SimilarWeb на апрель 2018 года, занимает 79-е место в глобальном рейтинге сайтов и 67-е — среди российских пользователей. В апреле на сайте Booking.com были зафиксированы 420,5 миллионов заходов со стационарных компьютеров и ноутбуков. Наибольший трафик — 7,49% — обеспечила Россия. Но ее отрыв от других стран невелик — за Россией следуют США с 6,85% всех заходов.