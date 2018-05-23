РИАМО - 23 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Чехове в ходе осмотра спортивного комплекса «Олимпийский» встретился с трехкратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Ольгой Брусникиной и с двукратной чемпионкой мира по синхронному плаванию Вероникой Калининой, передает в среду корреспондент РИАМО.

Воробьев осмотрел бассейн спортивного комплекса «Олимпийский», после чего встретился с чемпионками по синхронному плаванию.

Брусникина после завершения спортивной карьеры в 2004 году работает заместителем директора и главным тренером отделения синхронного плавания в СДЮСШОР по водным видам спорта в Чехове и является тренером Калининой.