РИАМО - 23 мая. Хамовнический районный суд арестовал до 18 июля Анвара Батирова, обвиняемого в избиении студента медицинского университета имени И.М. Сеченова на Андреевском на мосту в центре Москвы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Хамовнического суда.

«Двадцать второго мая было вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Батирова Анвара, 1999 года рождения, до 18 июля этого года. Он обвиняется по статье 111 часть первая (причинение тяжкого вреда здоровью – ред.)», - сказал собеседник агентства.

Анвар Батиров 12 мая на Андреевском мосту в центре Москвы избил студента второго курса медицинского университета имени И.М. Сеченова. У пострадавшего медики диагностировали инсульт с обширным кровоизлиянием в мозг, сейчас студент находится в коме в одной из столичных больниц.