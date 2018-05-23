РИАМО - 23 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность сотрудникам Московской городской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», сообщается в среду на официальном сайте столичного градоначальника.

Собянин поздравил с юбилеем сотрудников Московской городской организации Всероссийского общества инвалидов. Торжественное мероприятие прошло в храме Христа Спасителя. По его словам, за последние годы изменилось отношение к инвалидам у общества и власти, а у самих маломобильных граждан появилось больше возможностей учиться, работать, путешествовать и передвигаться по городу.

«Хотел сказать огромное спасибо общественной организации, которой сегодня исполняется 30 лет. 30 лет назад отношение к людям с ограниченными возможностями было принципиально другое. Сегодня много есть проблем, много нерешенных задач, но мне кажется, за эти годы произошло главное — изменилось отношение общества, людей, государства, правительства Москвы к вам. У общества есть понимание, что мы должны делать все, чтобы вы были его частью, чтобы имели такие же возможности, какие имеют здоровые люди, мы должны помогать решать ваши проблемы, это должно быть частью государственной политики, и самое главное, необходимо, чтобы у чиновников было понимание, что нужно заботиться о вас и помогать вам», - сказал мэр.

Он добавил, что дети и подростки-инвалиды сегодня имеют возможность учиться не только в коррекционных школах, но и в лучших учебных заведениях города. Также мэр Москвы вручил благодарности сотрудникам Московской городской организации Всероссийского общества инвалидов.

«Мы стараемся много делать в плане открытой, доступной среды. Поменяли весь автобусный парк Москвы. Заставили коммерсантов сделать то же самое и дать вам возможность ездить на любом виде транспорта в городе как государственного, так и коммерческого. Сделали доступными большинство наших учреждений. Но все равно мы постоянно должны думать о том, что еще можем сделать, причем не сами по себе, мы должны слышать вас, ваши запросы, понимать ваше видение и вместе делать все возможное, чтобы вы, мужественные люди с неограниченными возможностями, всегда были рядом, чувствовали себя в нашем обществе абсолютно комфортно, хозяевами», — добавил Собянин.

По словам председателя Всероссийского общества инвалидов Михаила Терентьева, возникновение различных организаций, защищающих права инвалидов, — это заслуга гражданского общества Москвы.

«То, что вы делаете, вы делаете не только для Москвы, а для всей России. И Московская городская организация инвалидов стала одной из первых, которая была в самом начале большого пути вместе с Всероссийским обществом инвалидов. Мы благодарны за то, что каждый из вас развивает общество, каждый из вас защищает интересы людей с инвалидностью», - сказал Терентьев.