РИАМО - 23 мая. С начала года органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в приемные семьи уже более 600 детей-сирот, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«Всего в Подмосковье насчитывается чуть более 4 тысяч приемных семей, 127 из которых созданы в этом году», - сказала Забралова.

В Московской области проживает порядка 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них в замещающих семьях воспитываются более 15,6 тысячи детей-сирот. Кроме того, более 8,5 тысяч детей воспитываются в семьях усыновителей.

«В регионе работает 72 школы подготовки приемных семей. Занятия в них проводят психологи, социальные педагоги, медики, юристы. Подмосковные службы для сопровождения замещающих семей регулярно показывают свою эффективность», – подчеркнула Забралова.

Она добавила, что по итогам первых четырех месяцев этого года более сотни человек, прошедших школу приемных родителей, взяли детей, оставшихся без попечения родителей, это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.