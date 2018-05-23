РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 мая. В Королеве у мемориала Славы 26 мая состоится традиционный Библиопикник, участников мероприятия ожидает литературная викторина, сообщается на странице Молодежного культурного сообщества в соцсети «ВКонтакте».

Библиопикник начнется в 14:00 на канале у Мемориала Славы.

«Первый в этом (2018 году – ред.) году библиопикник! В этот раз мы создали большую и насыщенную программу совместно с нашими партнерами. Вас ждут мастер-классы по танцам, литературная викторина, спортивные игры на свежем воздухе и многое другое», – говорится в сообщении.

Библиопикник – это молодежное мероприятие с акцентом на самообразование, чтение и интеллектуальное развитие. Организаторами Библиопикника выступают Молодежное культурное сообщество и гипермаркет «Глобус».