РИАМО - 23 мая. Сертификацию биологически активных добавок (БАД), ввозимых в Россию из зарубежья, необходимо ужесточить, сообщила РИАМО в среду член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья, главврач горбольницы имени В.В. Виноградова Ольга Шарапова.

«БАДы, которые привозят к нам из других стран, не из России, а из Китая, Индии, Индонезии, Вьетнама и других, нужно в обязательном порядке ужесточить их сертификацию. Какие-то вытяжки из моллюсков, которые якобы стимулируют умственную способность, БАДы для похудания и прочее. У них за рубежом это лекарственные препараты, а к нам многие фирмы их завозят просто как добавку», - сказала Шарапова.

Она добавила, что ряд подобных препаратов оказывает влияние на центральную нервную систему человека, они обладают определенным воздействием на психику человека.

«Необходимо, чтобы все БАДы проходили сертификацию через Федеральную службу по надзору, имеют они право быть в продаже или нет. Какой биохимсостав у БАДов? Есть ли у них ионизирующее излучение? Это может быть вредно не только для взрослых, но и для детей, подростков. Нужно относиться к их применению с осторожностью», - добавила Шарапова.

По ее словам, в столичные клиники поступают пациенты из-за последствий от приема биологически активных добавок с признаками поражения желудочно-кишечного тракта, печени и так далее.

«Под видом добавок из других стран могут быть ввезены в Россию лекарственные препараты, в том числе и сильнодействующие. Необходимо ужесточить сертификацию», - заключила главврач.

Ранее СМИ сообщили, что Шарапова предложила запретить продавать БАД несовершеннолетним, а также ввести запрет для врачей рекомендовать их пациентам, но она опровергла данную информацию РИАМО.