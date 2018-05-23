РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 мая. Жители Королева сыграют в «Мафию» и научатся танцевать в рамках Библиопикника, который пройдет 26 мая у Мемориала Славы, сообщается на странице молодежного культурного сообщества в соцсети «ВКонтакте».

Библиопикник проводится в Королеве ежегодно. На нем организованы различные площадки, где каждый может найти занятие по душе. Участники также получают призы и подарки от постоянного спонсора мероприятия – гипермаркета «Глобус».

«Мы рады поделиться с вами хорошим настроением и незабываемыми впечатлениями! В этот раз мы создали большую и насыщенную программу совместно с нашими любимыми партнерами. Мы ждем вас 26 мая с 14:00 на площадке возле Мемориала Славы. Берите с собой пледы», – говорится в сообщении.

Участников пикника ждут мастер-классы по йоге, социальным и современным танцам, литературная викторина, настольные игры и «Мафия», спортивные игры, уроки английского языка. Развлечения подготовлены и для самых маленьких, для них будут работать аниматоры.