РИАМО - 23 мая. В Коломенском округе Подмосковья пресекли деятельность нарколаборатории, были задержаны два местных жителя, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Коломенскому городскому округу в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий возле одного из домов по улице Комсомольская задержаны два местных жителя в возрасте 25 и 28 лет, подозреваемые в незаконном производстве и сбыте психотропных веществ.

«В ходе обыска по месту жительства одного из злоумышленников сотрудниками полиции обнаружен и изъят полимерный сверток с веществом светлого цвета внутри. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является психотропным веществом – амфетамином массой более 230 граммов», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что также оперативниками на чердаке дома обнаружены и изъяты емкости с прекурсорами, лабораторная посуда с остатками амфетамина, ртуть, противогазы и около 5 литров химических реактивов, используемых для изготовления психотропных веществ.

Полицейские установили, что в месяц подозреваемые производили до 300 граммов амфетамина.

По данному факту возбудили уголовное дело по статьям 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконное производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.