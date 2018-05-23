РИАМО - 23 мая. В реестре волонтеров, который ведет министерство социального развития Подмосковья, насчитывается 8 тысяч человек, интерес к добровольческой деятельности возрастает, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«Сейчас одного только государственного регулирования во многих сферах деятельности недостаточно. Вектор гражданской активности смещается из политической сферы в социальную. В частности, возрастает интерес людей к волонтерской деятельности. Сегодня реестр волонтеров, который ведет министерство, насчитывает 8 тысяч участников», - сказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

В последние несколько лет министерство уделяет особое внимание развитию сотрудничества с социально ориентированными некоммерческими организациями. В частности, был создан координационный совет по вопросам поддержки некоммерческих организаций и разработан план работы до 2020 года.

«Привлечение некоммерческих организаций в сферу оказания услуг населению – одна из приоритетных задач государства на сегодняшний день. Доступ к этому рынку открывает для НКО огромные возможности как с точки зрения налаживания более тесных контактов с населением, так и в смысле повышения финансовой устойчивости», - подчеркнула Фаевская.

По итогам прошлого года только по линии министерства из бюджета Московской области была выделена субсидия в размере порядка 800 миллионов рублей для НКО, предоставляющих услуги на дому. Кроме того, 23 миллиона рублей было направлено на реализацию социально значимых проектов. Почти 50 тысяч жителей Подмосковья в прошлом году получили социальные услуги в некоммерческих организациях.

«Наша задача сегодня – сделать участие негосударственного сектора максимально эффективным как для экономики региона в целом, так и для каждого получателя соцуслуг», - добавила Фаевская.