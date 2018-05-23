РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мая. В микрорайоне Кузнечики Подольска сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в заброшенном строении, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«Вчера вечером (22 мая - ред.) произошло возгорание в микрорайоне Кузнечики в одном из строений заброшенной военной части. Загорелся мусор, который неизвестные и подожгли. Сотрудники пожарной охраны возгорание ликвидировали. В результате никто не пострадал», - сказал сотрудник.

По словам одной из жительниц микрорайона, пожар произошел около 19:50 на улице Флотский проезд, недалеко от дома №1.

«Мы проходили мимо и увидели черный дым, который шел со стороны заброшенного здания, и позвонили в пожарную службу», – сказала жительница.