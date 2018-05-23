РИАМО - 23 мая. В связи с празднованием Дня славянской письменности и культуры вводятся ограничения для движения автомобилей на улице Ильинка 24 мая, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы

«Движение на улице Ильинке от Биржевой до Красной площади перекроют 24 мая. Ограничения будут действовать с 08:00 до 15:00. Это связано с празднованием Дня славянской письменности и культуры», - говорится в сообщении.

Также водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

В России 24 мая, в День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия, празднуется День славянской письменности и культуры. Святых Кирилла и Мефодия считают создателями славянского алфавита и письменности.

Так, на Красной площади в Москве 24 мая по традиции состоится всероссийский праздничный концерт, посвященный празднику, вход на мероприятие будет свободным. Кроме того, в этот день в храме Христа Спасителя пройдет патриаршее богослужение.