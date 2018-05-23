РИАМО - 23 мая. Корпус «Альфа» гостиницы «Измайлово» в Москве работает в штатном режиме после вчерашнего пожара, сообщил РИАМО в среду сотрудник гостиницы.

Возгорание на площади 15 квадратных метров произошло 22 мая в корпусе «Альфа» гостиницы «Измайлово», спасено восемь человек.

«Отель работает в штатном режиме. Гостей, которые хотели переселиться, переселяли в соседние гостиницы», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что во время происшествия персонал гостиницы оказывал помощь жильцам, предлагая напитки и еду, а также ночью возле отеля дежурила машина скорой помощи.

«У нас номера не пострадали. У нас горел 30, нежилой этаж, а номера у нас по 28 этаж, их даже не залили. Пожарные спасли сотрудников гостиницы. Причина возгорания уточняется», - добавил сотрудник гостиницы.