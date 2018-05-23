РИАМО - 23 мая. Выдача социальных карт стала самой популярной услугой министерства социального развития Подмосковья с начала 2018 года, на втором месте — компенсация стоимости жилищно-коммунальных услуг пенсионерам, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«Наиболее популярная мера социальной поддержки в 2018 году – это предоставление социальной карты жителя Московской области. Ее получателями являются более 2,4 миллиона человек. На втором месте – компенсация стоимости жилищно-коммунальных услуг пенсионерам, ветеранам и многодетным семьям. Ее получают более 1,7 миллиона человек», - сказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Кроме того, жители Подмосковья часто обращаются за пособиями при рождении и по уходу за ребенком, а также региональным пособием на ребенка семье со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума.

«Всего выплачивается 103,341 тысячи детских пособий», - добавила Фаевская.

В Московской области прожиточный минимум на одного человека составляет 12,156 тысячи рублей.