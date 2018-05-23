РИАМО – 23 мая. Компания Samsung откроет в России центр искусственного интеллекта, организация начнет работу в Москве 29 мая, сообщает ТАСС.

«Научно-исследовательское подразделение Samsung Electronics - исследовательский центр Samsung Research - анонсировал открытие трех новых центров искусственного интеллекта, один из них будет открыт в Москве 29 мая. Как говорится в сообщении компании, открытие центра в Кембридже (Великобритания) состоялось 22 мая, а центр в Торонто (Канада) будет открыт 24 мая», — говорится в сообщении.

С помощью центров искусственного интеллекта Samsung собирается укрепить позиции в сфере искусственного интеллекта и изучить потенциал ориентированных на пользователя ИИ-технологий. У компании уже есть два подобных центра в Сеуле и Кремниевой долине.

«Сотрудничество с международными экспертами позволит Samsung Research увеличить число сотрудников, отвечающих за исследования в области ИИ, до 1 тысячи человек в мире к 2020 году», — добавляется в сообщении.

Центр искусственного интеллекта Samsung в России будет опираться на богатые познания российских специалистов в области математики, физики и других фундаментальных наук. Исследованиями алгоритмов искусственного интеллекта будут руководить эксперты в этой сфере, в том числе профессор Высшей школы экономики Дмитрий Ветров и профессор Сколковского института науки и технологий Виктор Лемпицкий.