РИАМО – 23 мая. После окончания реставрации стоимость квартир в столичном Доме Наркомфина будет начинаться от 30 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

«Стоимость лота начинается от 30 миллионов рублей. Площадь квартиры начинается от 36 квадратных метров», — сказал генеральный директор собственника здания ООО «Лига прав» Гарегин Барсумян.

Он добавил, что стоимость самой дорогой квартиры (министерского лота, пентхаус Милютина) будет определена в ходе аукциона.

«В доме будет зарядка для электроавтомобилей, 24 часа в сутки дом будет обслуживаться консьерж-сервисом. В доме 46 квартир, которые будут иметь разного потребителя», — уточнил Барсумян.

В пентхаусе бывшего министра финансов РСФСР Николая Милютина будет четыре комнаты, квартира будет иметь выход на три стороны света. В пентхаусе будет большое пространство для гостиной с высотой потолков до семи метров.

«Площадь пентхауса — около 130 квадратных метров. Также будет лот «для заместителя руководителя» площадью порядка 60 квадратных метров. В квартире будут три комнаты и выход на две стороны света», — отметил Барсумян.

Кроме этого, будут квартиры площадью 37 квадратных метров с высотой потолков 3-7 метров.

По словам Барсумяна, для сотрудников министерства финансов будут специальные условия приобретения квартир. Кроме того, те, кто владел в этом доме жильем, получили компенсацию либо другую квартиру.

«Дом полностью освобожден и находится в нашей собственности. Нам удалось привлечь проектное финансирование в Сбербанке для реставрации дома. Общий объем финансирования составил более миллиарда рублей», — уточнил Барсумян.

Ранее в сообщении пресс-службы столичного департамента культурного наследия указывалось, что ремонтно-реставрационные работы Дома Наркомфина закончатся в 2019 году. В планах работ – приспособление здания под современные требования, возвращение изначального вида и структуры интерьерам корпусов, восстановление планировки, отделка квартир и общественных помещений, благоустройство дворика на территории дома.

Дом работников Народного комиссариата финансов (Наркомфина) СССР был построен архитекторами Моисеем Гинзбургом и Игнатием Милинисом в 1928-1930 годах. Это был уникальный для своего времени эксперимент, здесь использовались самые новаторские материалы и идеи: каркас из монолитного железобетона, разработанные совместно с профессором школы Баухаус Хиннерком Шепером цветовые схемы окрашивания внутренних помещений дома, открытый первый этаж, квартиры-ячейки, идеи инсоляции помещений и многое другое.